Ленобласть потратит 25 млн рублей на видеонаблюдение за сдающими ЕГЭ

В ближайшее время власти выберут компания, которая займется обеспечением видеонаблюдения на экзаменах.

Власти Ленинградской области разыскивают подрядчика, который возьмет на себя ответственность обеспечить видеонаблюдения за школьниками, сдающими ЕГЭ в 2021 году. В описании конкурса сказано, что из бюджета на эти цели готовы выделить 25 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Известно, что камеры нужно установить в 42 школах, а также на зданиях, в которых будет организовано заседание членов экзаменационной комиссии. Победителя конкурса выберут 16 марта.

Напоминаем, что первый экзамен школьники напишут 31 мая 2021 года, а последний – 2 июля. Также есть дополнительный период сдачи ЕГЭ: с 12 по 17 июля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что смешанный формат и ЕГЭ: вызовы для нового председателя комитета по образованию Путиловской.