Актер Дмитрий Певцов раскритиковал передачу Малахова

Актер Дмитрий Певцов раскритиковал передачу Малахова
Певцов заявил, что нужно вводить цензуру. Фото: https://www.instagram.com/dima_pevtsov/

Он призвал оградить граждан от подобных скандальных программ.

Актер Дмитрий Певцов раскритиковал «потные малаховские передачи» и «Дом-2». Он заявил, что на телевидении слишком много скандалов, а хотелось бы видеть добро, радость и надежду. Об этом артист заявил в интервью порталу «Слово и дело».

Певцов призвал ввести цензуру, чтобы подобные программы не выходили на экраны. Он допускает создание комиссии, которая будет решать: подходит ли контент для массового зрителя или нет. В комиссию он предложил включить представителей РПЦ, культурного сообщества, искусствоведов, правоведов и прочих.

Актер добавил, что очень хочет, чтобы скандальные передачи перестали существовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малахов объяснил, почему скрывает внешность своего маленького сына. Телеведущий не спешит показывать ребенка публике.

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