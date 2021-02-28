СК проверяет московский ТЦ, в котором на аттракционе пострадал ребенок

В ближайшее время могут возбудить уголовное дело.

Московская прокуратура начала проверку в торговом комплексе после того, как там на аттракционах пострадал ребенок. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает «360», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в детской игровой зоне – аттракцион обрушился по непонятной причине, что и стало причиной травмирования. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, каково состояние здоровья других детей, а также каковы причины инцидента.

Ожидается, что в результате проверки будет возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Киевском шоссе пострадал водитель, пытавшийся потушить свою машину.