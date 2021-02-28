На Киевском шоссе пострадал водитель, пытавшийся потушить свою машину

У мужчины обнаружили ожоги, но не уточняется, насколько серьезные.
В Гатчинском районе сегодня, 28 февраля, госпитализировали мужчину с ожогами. По предварительным данным, он получил травмы, пытаясь потушить свою машину. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
Все случилось на Киевском шоссе – там загорелся грузовик «Скания». Судя по всему, водитель пытался своими силами потушить огонь и получил ожоги. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание ближе к четырем часам дня.
Мужчину госпитализировали, а вот в каком состоянии – не уточняется.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге у недостроенного ЖК нашли бездыханное тело школьника. На теле 12-летнего мальчика нашли травмы, характерные для падения с большой высоты.