Студент из Африки объяснил, зачем лег под поезд в метро Петербурга

Студент из Африки объяснил, зачем лег под поезд в метро Петербурга
Парень пообещал не снимать подобные видео. Фото: скриншот TikTok

Парень заявил, что хотел набрать много просмотров и «лайков» в социальных сетях.

Студент из Африки, из-за которого останавливали движение по синей ветке петербургского метро 27 февраля, рассказал, зачем лег под поезд в метро. Об этом пишет «Мегаполис».

Он отметил, что решился на безрассудный поступок ради видео. Парень надеялся набрать много просмотров и «лайков». Известно, что на студента подписаны около ста тысяч человек.

Горожанин добавил, что чувствует себя нормально, но больше ложиться под поезд не будет. Он объяснил, что было страшно лежать под «грохочущей громадиной». Студент пообещал, что не станет рисковать собой и начнет снимать безобидные пранки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли синюю ветку метро из-за падения человека на рельсы. Отметим, что на фотографиях местных жителей мы можем увидеть скопление карет скорой помощи, а также автомобилей спецслужб.

метро новости СПб падение на рельсы студент


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы стрелялись из-за припаркованного на газоне автомобиля
Из-за огромной ямы на КАД колеса пробили семь машин
Журналисты составили рейтинг 10 лучших фильмов XXI века
Студент из Африки объяснил, зачем лег под поезд в метро Петербурга
Петербуржцы заметили на тротуаре машину, похожую на Mercedes Боярского
В Петербурге от коронавируса привились более 245 тысяч человек
Профессор СПбГУ умер после заражения коронавирусом
Трамп не планирует создавать в США новую партию