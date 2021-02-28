Студент из Африки объяснил, зачем лег под поезд в метро Петербурга

Парень заявил, что хотел набрать много просмотров и «лайков» в социальных сетях.

Студент из Африки, из-за которого останавливали движение по синей ветке петербургского метро 27 февраля, рассказал, зачем лег под поезд в метро. Об этом пишет «Мегаполис».

Он отметил, что решился на безрассудный поступок ради видео. Парень надеялся набрать много просмотров и «лайков». Известно, что на студента подписаны около ста тысяч человек.

Горожанин добавил, что чувствует себя нормально, но больше ложиться под поезд не будет. Он объяснил, что было страшно лежать под «грохочущей громадиной». Студент пообещал, что не станет рисковать собой и начнет снимать безобидные пранки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли синюю ветку метро из-за падения человека на рельсы. Отметим, что на фотографиях местных жителей мы можем увидеть скопление карет скорой помощи, а также автомобилей спецслужб.