В Петербурге хотят заменить скульптуру трубочиста, оставшуюся без лица

Власти отметили, что не смогут восстановить объект.

В администрации Центрального района прокомментировали порчу арт-объекта на Большой Московской улице. Власти отметили, что не могут восстановить его, но попробуют договориться с автором. Об этом сообщает Piter.tv.

Петербуржцы заявили, что трубочист на фасаде дома остался без лица и конечностей. Они попросили восстановить местную достопримечательность, но власти отметили, что объект не состоит на балансе города. Это значит, что на его ремонт выделить средства невозможно.

В пресс-службе Центрального района добавили, что хотят связаться с автором арт-объекта и спросить, готов ли он восстановить его. Также планируют опросить местных жителей, чтобы понять, нужен ли им памятник.

«Может, они захотят взять его на баланс и содержать его в будущем. Пока неизвестно»,

— пояснили в пресс-службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скульптуру девушки с веслом вернут на остров у Малой Невки после реставрации.