Скульптуру девушки с веслом вернут на остров у Малой Невки после реставрации

Обеспокоенных пропажей скульптуры девушки с веслом с острова у Малой Невки заверили, что она вернется обратно весной.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, статуей владеет английский гребной клуб. Недавно он забрал скульптуру на реставрацию. После завершения работ девушку с веслом вернут обратно. Однако клуб считает, что скульптуру нужно установить на другое место — она будет украшать другой берег, который находится под охраной клуба. Таким образом владельцы хотят защитить скульптуру от хулиганов.

Гипсовая копия скульптуры «Девушка с веслом» на Безымянном острове реки Крестовки появилась 10 лет назад. Статую воссоздали по единственному сохранившемуся авторскому экземпляру из запасников Государственной Третьяковской галереи.

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