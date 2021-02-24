Скульптуру девушки с веслом вернут на остров у Малой Невки после реставрации

Скульптуру девушки с веслом вернут на остров у Малой Невки после реставрации
Скульптура девушки с веслом в Петербурге. Фото: google.maps

Обеспокоенных пропажей скульптуры девушки с веслом с острова у Малой Невки заверили, что она вернется обратно весной.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, статуей владеет английский гребной клуб. Недавно он забрал скульптуру на реставрацию. После завершения работ девушку с веслом вернут обратно. Однако клуб считает, что скульптуру нужно установить на другое место — она будет украшать другой берег, который находится под охраной клуба. Таким образом владельцы хотят защитить скульптуру от хулиганов.

Гипсовая копия скульптуры «Девушка с веслом» на Безымянном острове реки Крестовки появилась 10 лет назад. Статую воссоздали по единственному сохранившемуся авторскому экземпляру из запасников Государственной Третьяковской галереи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция ищет вандалов, разрисовавших сфинксов на Египетском мосту.

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Скульптуру девушки с веслом вернут на остров у Малой Невки после реставрации
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