На Вавиловых тушили автомобиль

На данный момент огонь полностью ликвидирован.

В Калининском районе поздно вечером 28 февраля произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Вавиловых – там по непонятной причине загорелся автомобиль. На место инцидента вызвали сотрудников МЧС, которые ликвидировали возгорание. Непонятно, осталось ли что-нибудь от машины и есть ли пострадавшие.

«Видимо, кто-то решил действовать, а не упрашивать автохама переставить его авто»,

— предположил один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы стрелялись из-за припаркованного на газоне автомобиля.