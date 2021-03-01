Экс-жена Аршавина очнулась после четырех дней комы

Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года. Фото: @arshavina_alisa/ Instagram

Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года. Фото: @arshavina_alisa/ Instagram

Женщина пообещала, что будет бороться за жизнь до последнего.

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса вышла из четырехдневной комы. Она тут же объявилась в социальных сетях и ответила на пост матери в Instagram.

Мать Алисы Наталия Сарычева поделилась с подписчиками радостной новостью: после восьми дней в реанимации и четырех дней в коме ее дочь пришла в себя.

«Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!»,

— ликовала Сарычева.

Алиса не заставила себя ждать и ответила матери. Она написала, что не планирует больше оставлять родных и пообещала бороться за жизнь. Напоминаем, что у Алисы выявили страшный диагноз: у нее диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшая супруга Аршавина объяснила, почему прячет лицо.