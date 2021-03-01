Овечкин вышел на второе место по голам на выездных матчах в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз».

Теперь 35-летний хоккеист увеличил количество шайб, заброшенных на выездных матчах Национальной хоккейной лиги, до 362. По этому показателю Овечкин сравнялся со Стивом Айзерманом и сейчас делит с ним второе место. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 402 гола на выезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.