Ученые назвали напиток, который приводит к появлению жира на животе

Эксперты советуют ограничить употребление сладкой газировки.

Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне рассказали, что становится причиной появления жира на животе. Они в ходе исследований обнаружили напиток, затрудняющий процесс похудения.

В эксперименте приняли участие 2,5 тысячи человек. Им измерили уровень абдоминального жира и у тех, кто часто пил сладкие газированные напитки, он был выше на 10%.

Эксперты посоветовали отказаться от таких напитков и стараться заниматься спортом хотя бы полчаса в день. Благодаря этому удастся поддерживать себя в хорошей физической форме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, какой напиток способен убить коронавирус за 10 секунд. Российские специалисты согласны с японскими коллегами в том, что, чай способен деактивировать клетки вируса в слюне человека.