Во вторник петербуржцев ожидает теплая и сухая погода

Во второй день весны в Северной столице снова будет тепло, преимущественно без осадков.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 2 марта, температура воздуха ночью составит от +1до -1 градуса, днем +1…+3 градуса. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ночью и утром на дорогах гололедица. Автомобилистов призвали соблюдать предельную осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян ждет частая смена погоды в марте. Будет то холодно, то тепло.