Порошенко жестко раскритиковал вакцину от коронавируса для украинцев

Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал вакцину от короанвируса, которой недавно начали прививать украинцев.

Видео выступления Порошенко было опубликовано на его YouTube-канале. Речь идет о препарате Oxford/AstraZeneca, партию которого доставили в Киев на прошлой неделе. В общей сложности на данный момент прививку сделали свыше трех тысяч украинцев.

Политик рассказал, что жители Прикарпатья отказываются от этой вакцины. Он сослался на врача, резко отозвавшегося о качестве препарата. По его словам, медик сравнил вакцину с экскрементами.

Порошенко считает, что такую вакцину привезли на Украину из-за коррупции и профнепригодности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью прошлого года Порошенко сдал положительный тест на коронавирус. Он отмечал, что все произошло не вовремя, так как ему приходится отменять поездки по регионам.