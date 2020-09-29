Порошенко получил положительный тест на коронавирус

Он отметил, что находится дома, так как необходимости в госпитализации нет.

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что получил положительный тест на коронавирус. Новостью он поделился в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что все произошло не вовремя, так как ему приходится отменять поездки по регионам. При этом политик понимает, что переносить на ногах болезнь нельзя и нужно отсидеться дома.

«Призываю всех украинцев беречь себя!»

— написал он в Twitter.

Подробностями Порошенко делиться не стал. Напоминаем, что в Украине зарегистрировано более 204 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – 4065.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре объяснили рост смертности от коронавирусной инфекции.