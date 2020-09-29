В Роспотребнадзоре объяснили рост смертности от коронавирусной инфекции

Причина резкого увеличения количества умерших от коронавируса в России связана с ростом заболеваемости, зафиксированным несколько недель назад.

Об этом во вторник, 29 сентября, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Напомним, за прошедшие сутки в России зафиксировано 160 новых летальных случав от COVID-19. Еще за день до этого печальная статистика демонстрировала другие цифры — тогда из жизни ушел 61 пациент.

Подобное количество смертей, по мнению эксперта, является закономерным, учитывая значительный прирост заболеваемости. Все дело в том, что летальность обычно приходится на 2 или 3 неделю инфицирования. Также, можно предположить, что на ситуацию повлияло общее ухудшение эпидемиологической обстановки, связанное с активизацией сезонных инфекций ОРВИ и гриппа, а также пришедшее похолодание. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус в Петербурге унес жизни еще 30 человек.