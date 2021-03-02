Во вторник Пулково работает без отмен и задержек

В небо над Северной столицей сегодня поднимутся все запланированные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно во вторник, 2 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День защитника Отечества в петербургском аэропорту задержали рейс до Киргизии. Пассажиры вылетели по указанному направлению с задержкой в три часа.