Эксперты назвали самый полезный суп

Эксперты назвали самый полезный суп
Этот суп богат белками. Фото: Pixabay

Диетолог Ольга Деккер рассказала, что самым полезным супом является чечевичный. Она отметила, что этот суп богат белками.

«Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо», — рассказала специалист.

Кроме того, чечевичный суп содержит много клетчатки и укрепляет иммунитет, говорит Деккер, сообщает телеканал «Звезда».

Также она сообщила, что на втором месте по полезности идет овощной суп на мясном бульоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач рекомендовал супы-пюре людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Он отметил, что в супах-пюре должно быть в два раза больше белковой составляющей, чем овощной.

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