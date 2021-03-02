Эксперты назвали самый полезный суп

Диетолог Ольга Деккер рассказала, что самым полезным супом является чечевичный. Она отметила, что этот суп богат белками.
«Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо», — рассказала специалист.
Кроме того, чечевичный суп содержит много клетчатки и укрепляет иммунитет, говорит Деккер, сообщает телеканал «Звезда».
Также она сообщила, что на втором месте по полезности идет овощной суп на мясном бульоне.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач рекомендовал супы-пюре людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Он отметил, что в супах-пюре должно быть в два раза больше белковой составляющей, чем овощной.