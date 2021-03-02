«Миннесота» в овертайме уступила «Вегасу»

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Лас-Вегасе на арене «Ти-мобайл» и закончился с минимальным счетом в овертайме — 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Код Гласс, Николас Хейг, Алекс Тух и Макс Пачиоретти, оформивший дубль.

У проигравшей команды заброшенными шайбами отметились Джордан Гринвэй, Ник Бонино и Маркус Фолиньо (дважды).

Встреча прошла при ограниченном числе зрителей.

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