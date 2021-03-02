Песков прокомментировал приглашение Путина в Clubhouse от Маска

Глава компаний SpaseX и Tesla Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину провести дискуссию в ставшей резко популярной социальной сети Clubhouse.

В Кремле, комментируя заявление Маска, опубликованное на его странице в Twitter, заявили, что в ближайшее время уточнят детали этого предложения. Однако, обратившись к американскому предпринимателю за разъяснениями, ответа в Администрации президента не получили, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Вопрос на эту же тему поступил от журналистов: они поинтересовались, о чем глава Space X и Tesla хотел бы поговорить с российским президентом, и коснулась ли беседа космоса. Их обращение Маск также проигнорировал. «Это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение», — высказал свое мнение Песков во время общения с журналистами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Пескова, продовольственная ситуация в России не вызывает опасений.