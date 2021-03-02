Ученые заявили, что Землю ждет атмосферная катастрофа

Атмосфера Земли в будущем полностью потеряет свободный кислород, утверждают ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience. Созданная учеными модель эволюции атмосферы планет показала, что земная атмосфера будет существовать еще около миллиарда лет, после чего она станет практически бескислородной. Потеря кислорода произойдет всего за несколько тысяч лет.

Научные сотрудники считают, что катастрофа произойдет из-за многократно увеличившейся активности Солнца, что приведет к снижению содержания углекислого газа. В будущем этот показатель дойдет до критической отметки, после чего на планете нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу.

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