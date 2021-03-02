Ученые заявили, что Землю ждет атмосферная катастрофа

Ученые заявили, что Землю ждет атмосферная катастрофа
Научные сотрудники считают, что катастрофа произойдет из-за многократно увеличившейся активности Солнца. Фото: pixabay

Атмосфера Земли в будущем полностью потеряет свободный кислород, утверждают ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience. Созданная учеными модель эволюции атмосферы планет показала, что земная атмосфера будет существовать еще около миллиарда лет, после чего она станет практически бескислородной. Потеря кислорода произойдет всего за несколько тысяч лет.

Научные сотрудники считают, что катастрофа произойдет из-за многократно увеличившейся активности Солнца, что приведет к снижению содержания углекислого газа. В будущем этот показатель дойдет до критической отметки, после чего на планете нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые заявили, что биткоины представляют угрозу для климата.

атмосфера земля катастрофа ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Адресный план строительства на 2021 год в Петербурге расширили на 4 ...
«Газпром нефть» открыла в Петербурге центр цифровой трансформации ...
Ученые заявили, что Землю ждет атмосферная катастрофа
Петербуржцы жалуются на странный трактор, который стоит на месте с ...
Сергей Перминов назвал открытую модель праймериз «Единой России» ...
Количество госпитализаций с COVID-19 в Петербурге снизилось на 46%
Комнаты в старом фонде Петербурга сравнялись по цене с ...
Лукашенко назвал глупостью объединение России и Белоруссии