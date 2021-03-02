Петербуржцы нашли старинные надгробия в устье Смоленки

Петербуржцы нашли старинные надгробия в устье Смоленки
Найденные в Смоленке надгробия. Фото: скриншот "Живем на Васильевском. Васильевский остров"

Жители Васильевского острова наткнулись на разбросанные по земле надгробия и рассказали об этом в социальных сетях.

Снимки надгробий появились в группе «Живем на Васильевском. Васильевский остров» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что старинные надгробия XIX века нашли в устье реки Смоленки. Причем сами могильные плиты разбиты на небольшие части и хаотично разбросаны по земле. Судя по латинскому шрифту на надгробиях, ранее они могли быть установлены на лютеранском кладбище. На одной из плит заметна дата 1869 год.

Но как они оказались в Смоленке — не известно. Один из пользователей предположил, что их принесло течением.

Найденные в Смоленке надгробия. Фото: скриншот «Живем на Васильевском. Васильевский остров»
Найденные в Смоленке надгробия. Фото: скриншот «Живем на Васильевском. Васильевский остров»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями первых вестников наступившей весны. Первые подснежники были замечены на проспекте Космонавтов, а также в Ботаническом саду.

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