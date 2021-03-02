«Женщиной года» в Петербурге назвали главврача роддома №6

Специалист получила гран-при конкурса.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 марта, назвали победительницу конкурса «Женщина года». Гран-при получила главврач роддома №6 Марина Зайнулина. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Награждение прошло в Театре музкомедии, женщин лично поздравил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. Из 139 номинанток были выбраны 28, победительницей стала Зайнулина. Специальные призы также получили Юлия Антохина, ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Елена Балезина, соцработник Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга потратили на конкурсы для молодых ученых 94 млн рублей. Кроме этого, город выделяет именные гранты, премии и стипендии. Их получают 1 тыс. 700 петербуржцев. От общего числа президентских грантов 13% приходится на Петербург.