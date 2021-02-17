Власти Петербурга потратили на конкурсы для молодых ученых 94 млн рублей

Смольный в 2020 году выделил 94 млн рублей для ученых. Фото: gov.spb.ru

Смольный в 2020 году выделил 94 млн рублей для ученых. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице состоялось заседание президиума совета ректоров Петербурга и Ленобласти. Губернатор города Александр Беглов рассказал, что ежегодно проводится 15 конкурсов для молодых ученых. Об этом сообщают в Смольном.

Общий объем финансирования в прошлом году составил 94 млн рублей. Участие в проектах приняли 7 тыс. специалистов.

Кроме этого, город выделяет именные гранты, премии и стипендии. Их получают 1 тыс. 700 петербуржцев. От общего числа президентских грантов 13% приходится на Петербург.

Также Александр Беглов добавил, что петербургские студенты одни из самых активных в стране. Например, они помогают в проведении крупных событий, – на данный момент готовятся к чемпионату Европы по футболу, который пройдет в Северной столице летом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Петербург получил 764 млн рублей на выкуп детских садов в Шушарах и Каменке.