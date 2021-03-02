Дизельный проезд расширят до четырех полос

Непонятно, когда начнутся ремонтные работы и когда будут завершены.
В Санкт-Петербурге в ближайшее время планируют отремонтировать Дизельный проезд. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
На данный момент завершена разработка проекта капитального ремонта Дизельного проезда. Проект уже одобрил Центр государственной экспертизы.
Напоминаем, что на дороге обнаружили выбоины и трещины. У специалистов множество претензий к покрытию, они считают, что дорога нуждается в срочном ремонте.
Ожидается, что проезд расширят до четыре полос. Рабочим предстоит также заменить покрытие, установить тротуары и бордюры – то есть сделать участок безопасным.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РЖД наказали рублем за самовольный ремонт Витебского вокзала.