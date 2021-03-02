РЖД наказали рублем за самовольный ремонт Витебского вокзала

Ленинский районный суд обязал ОАО «РЖД» выплатить штраф за ремонт в вестибюле Витебского вокзала, несогласованный с властями. Компания пыталась установить навесной потолок и повредила лепной декор.

Как сообщили в пресс-службе КГИОП, ведомство обратилось в суд из-за обвалившейся исторической лепнины с потолка здания. От РЖД требовали восстановить утраченные элементы и снять металлический каркас.

Нарушения выявили во время декабрьской проверки. Оказалось, что компания начала ремонт лепнины без согласования проекта, задания и разрешения комитета. При этом оформление потолка вестибюля Витебского вокзала относится к предмету охраны памятника.

В итоге РЖД оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КГИОП через суд заставил администрацию Московского района выплатить штраф за нарушение фасада «Парка Победы».