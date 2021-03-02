РЖД наказали рублем за самовольный ремонт Витебского вокзала

РЖД наказали рублем за самовольный ремонт Витебского вокзала
РЖД повредила лепнину на Витебском вокзале. Фото: КГИОП

Ленинский районный суд обязал ОАО «РЖД» выплатить штраф за ремонт в вестибюле Витебского вокзала, несогласованный с властями. Компания пыталась установить навесной потолок и повредила лепной декор.

Как сообщили в пресс-службе КГИОП, ведомство обратилось в суд из-за обвалившейся исторической лепнины с потолка здания. От РЖД требовали восстановить утраченные элементы и снять металлический каркас.

Нарушения выявили во время декабрьской проверки. Оказалось, что компания начала ремонт лепнины без согласования проекта, задания и разрешения комитета. При этом оформление потолка вестибюля Витебского вокзала относится к предмету охраны памятника.

РЖД повредила лепнину на Витебском вокзале. Фото: КГИОП

В итоге РЖД оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КГИОП через суд заставил администрацию Московского района выплатить штраф за нарушение фасада «Парка Победы».

витебский вокзал кгиоп лепнина новости СПб ржд штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главгосэкспертиза одобрила проект кампуса «ИТМО Хайпарк» в ...
В Пулково проверили здоровье четырех лемуров
За чертежи реконструкции трассы «Нарва» в Ленобласти заплатят ...
Песков прокомментировал приглашение Путина в Clubhouse от Маска
В Петербурге вербовщика террористов приговорили к 5,5 годам колонии
РЖД наказали рублем за самовольный ремонт Витебского вокзала
Количество ковид-больных в Петербурге упало на 40% за месяц
Выборгский район Петербурга стал лидером по вводу жилья в феврале