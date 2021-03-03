Иллюзионист Сафронов заявил о серьезной болезни

Шоумен отметил, что готов рассказать о своем недуге, о котором некоторое время молчал.

Иллюзионист Сергей Сафронов сделал неожиданное заявление о состоянии своего здоровья. Признание он сделал на телешоу «Секрет на миллион».

Артист принял участие в съемках программы, которую ведет Лера Кудрявцева. В трейлере видно, что у фокусника обрита голова, а на шее есть большой шрам. Сафронов признался, что ему сделали операцию. Пока непонятно, о какой именно болезни идет речь. Известно лишь, что Кудрявцева растрогалась, когда узнала диагноз, и обняла Сафронова.

Напоминаем, что Сафронов широко известен в том числе благодаря «Битве экстрасенсов». Он покинул проект со скандалов – его заподозрили в том, что он давал подсказки участникам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что невролог рассказал о диагнозе Ефремова. У актера ишемические атаки, которые повторялись несколько раз.