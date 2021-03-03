Судебные приставы отобрали у петербуржца водительские права, чтобы тот погасил долг перед ребенком

Должник по алиментам расплатился с со своей бывшей супругой и маленьким сыном только после того, как его лишили права управлять транспортом.

Как сообщили в пресс-службе петербургского управления ФССП, 45-летний петербуржец задолжал бывшей жене и их полуторагодовалому сыну более 400 тысяч рублей по алиментам. Осенью 2019 года суд обязал мужчину переводить на содержание сына алименты в размере одного прожиточного минимума и шестой части от всех доходов.

Для погашения долга судебные приставы вручили мужчине постановление о временном ограничении в пользовании специальным правом. Будучи владельцем двух машин и дорогого мотоцикла, мужчина быстро погасил долг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начальник фирмы продал две квартиры, чтобы покрыть долги по зарплате.