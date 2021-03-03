ЗакС Петербурга в первом чтении принял законопроект о Генплане

ЗакС Петербурга в первом чтении принял законопроект о Генплане
Вносимые уточнения, как считает председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, помогут избежать застройки зеленых зон и строительства промышленных объектов на жилой территории. Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

В среду, 3 марта, члены Законодательного Собрания Северной столицы в первом чтении одобрили законопроект, определяющий состав Генерального плана Петербурга.

В документ входит положение о территориальном планировании, карты функциональных зон и планируемого размещения объектов регионального значения по этапам реализации Генплана, а также карты границ территориальных единиц города, установленных законами Петербурга.

Законопроект вносит изменения в пункт о согласовании Генерального плана. В случае принятия администрация губернатора будет обязана прилагать обоснование к документу в текстовой и картографической форме при отправлении документа в Законодательное собрание, а также заключение на проект Генплана от ведомства по охране атмосферного воздуха и материалы по согласованным и несогласованным вопросам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламентарии также поддержали ограничение количества выдаваемых льготных проездных, категориям граждан, имеющим право на несколько видов льгот.

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