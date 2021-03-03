Депутаты Петербурга в первом чтении согласились ввести запрет для льготников на получение нескольких проездных

В Комитете по транспорту подсчитали, что из-за использования льготных проездных третьими лицами бюджет недополучил почти 9 млн рублей. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Комитете по транспорту подсчитали, что из-за использования льготных проездных третьими лицами бюджет недополучил почти 9 млн рублей. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Парламентарии Северной столицы в ходе заседания 3 марта в первом чтении одобрили законопроект администрации губернатора об изменениях в Социальный кодекс, согласно которому петербуржцы, имеющие несколько оснований для получений льготного проездного, смогут использовать лишь одну причину для получения одного билета, тогда как сейчас им могут выдать несколько.

В качестве аргумента в администрации приводят тот факт, что получение проездного билета по разным основаниям «не соответствует адресности льгот». Кроме того, льготные проездные нередко используются посторонними лицами. По словам представителя губернатора Юрия Шестериков, если в 2019 году несколько проездных оформили 110 человек, то в сентябре 2020 их количество выросло до 1770.

В общей сложности, граждане получили свыше 4 тысяч проездных, которые передавались третьим лицам, причинив бюджету ущерб в 8,8 млн рублей. При этом принудительно изымать льготные проездные не планируют — они будут активны до конца своего действия, но продлить затем смогут только один из них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закон о «балконной амнистии» прошел второе чтение в ЗакСе Петербурга.