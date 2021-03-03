В заказнике «Западный Котлин» на волю выпустили ястреба-тетеревятника

В заказнике «Западный Котлин» на волю выпустили ястреба-тетеревятника
После лечения птицу вернули в естественную среду обитания. Фото: Pixabay

В заказнике «Западный Котлин» в Кронштадтском районе Петербурга был выпущен ястреб-тетеревятник. Птица занесена в «Красную книгу Санкт Петербурга». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Редкую птицу обнаружил в феврале жители Петергофа. Ястреб не мог летать.

Специалисты передали в специализированную ветеринарную клинику. После лечения птицу вернули в естественную среду обитания.

Примечательно то, что краснокнижную птицу выпустили в особо охраняемой природной территории «Западный Котлин».Н а острове насчитывается около 150 видов птиц, среди них редкие, занесённые в Красную книгу – большая выпь, серая утка, погоныш, белоспинный дятел.

Отметим, что 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина пытался продать через сайт бесплатных объявлений ястреба-тетеревятника. Сделка, однако, сорвалась после вмешательства сотрудников Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. Птицу осмотрели ветеринары, которые определили, что птица сильно истощена и содержалась в тесной для нее клетке.

западный котлин краснокнижные птицы ястреб -тетеревятник


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский международный экономический форум пройдет в июне
В заказнике «Западный Котлин» на волю выпустили ястреба-тетеревятника
У Бондарчука и Андреевой родился сын
В Ленобласти 4 марта ожидается похолодание
В России за год привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов
«Мужчины недовольны, женщины ждут цветов»: Матвиенко возмутили ...
Врач рассказал об опасности коронавируса для слуха
Старинные надгробия, найденые в устье Смоленки, привели в порядок — ...