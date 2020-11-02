Росприроднадзор привлек к ответственности жителей Пскова, который пытался продать истощенного ястреба

Специалисты определили, что это взрослая самка европейского подвида ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis gentilis) второго года жизни. Спасти её, к сожалению, не удалось. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Специалисты определили, что это взрослая самка европейского подвида ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis gentilis) второго года жизни. Спасти её, к сожалению, не удалось. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Житель Пскова привлечен к административной ответственности за нарушение правил пользования объектами животного мира.

Мужчина пытался продать через сайт бесплатных объявлений ястреба-тетеревятника. Сделка, однако, сорвалась после вмешательства сотрудников Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. Птицу осмотрели ветеринары, которые определили, что птица сильно истощена и содержалась в тесной для нее клетке.

Неправильные условия содержания привели к тому, что у здоровой птицы развился дерматит, тесная клетка также стала причиной травм локтевых суставов крыльев, отсутствия верхней половины клюва и множества других проблем со здоровьем. В течение трех недель специалисты пытались реабилитировать ястреба, но птица, к сожалению, скончалась. Бывшему владельцу животного грозит внушительный штраф.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора призывает граждан самостоятельно не принимать решения об изъятии хищных птиц из природы, поскольку это может быть гибельно для них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом в Петербурге выпустили на волю шесть краснокнижных птиц.