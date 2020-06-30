В Петербурге выпустили на волю шесть краснокнижных птиц

В Петербурге выпустили на волю шесть краснокнижных птиц
Выпуск на волю. Фото: Instagram Комитета по природопользования

Уже в третий раз в текущем, 2020 году, спасенные птицы возвращаются в привычное место обитания — дикую природу.

Сегодня, 30 июня, отпустили в свободный полет в заказник «Сестрорецкое болото» шесть птиц — трех осоедов, ушастую сову, лугового луня и желна.

Один из осоедов был найден в Михайловском соду. Сотрудники Русского музея спасли его, отбив от стаи ворон. Второго осоеда обнаружили в Петроградском районе у одного из зданий бизнес-центра. Тогда его передали в надежные руки экологической дежурной службы Комитета по природопользованию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Все остальные птицы, занесенные в красную книгу, были спасены неравнодушными жителями города в плачевном состоянии.

Необходимое время все птицы провели на реабилитации. Выпустить на волю их было решено после того, как стало окончательно понятно, что птицы набрались сил и восстановились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти заметили стаю редчайших тундровых лебедей.

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