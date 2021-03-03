На Эльбрусе ищут пропавшего сноубордиста

На Эльбрусе ищут пропавшего сноубордиста
Эльбрус. Фото: Pixabay

В среду, 3 марта, во время катания на Эльбрусе пропал сноубордист.

Спасатели вышли на поиски спортсмена.

«В 17.10 мск в среду поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе Гарабаши на высоте 3800-4000 метров потерялся сноубордист», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

В поисках участвуют четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербурженка Екатерина Климовская приняла участие в восхождении на Эльбрус в составе группы с инструкторами. Во время спуска с горной вершины она исчезла. Группа переночевала в расщелине и продолжила путь уже днем.

поиски сноубордист эльбрус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Цискаридзе показал Волочковой, как изменилась петербургская академия балета ...
Легковушку разворотило поле столкновения с ограждением на Ириновском
Из Петербурга в Тюмень запустят прямые рейсы с 24 апреля
На Эльбрусе ищут пропавшего сноубордиста
Перевернутый автомобиль собрал крупную пробку на Лиговском
В четверг Ленобласть ожидают порывы сильного ветра и снег
В четверг петербуржцев ждет похолодание
Жену Мамаева госпитализировали без сознания после измены мужа