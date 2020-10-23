Туристка из Петербурга отбилась от группы во время спуска с Эльбруса и пропала

Туристка из Петербурга отбилась от группы во время спуска с Эльбруса и пропала
Эльбрус. Фото: Pixabay

Петербурженка Екатерина Климовская приняла участие в восхождении на Эльбрус в составе группы с инструкторами. Во время спуска с горной вершины она исчезла.

Как сообщает «Комсомольская правда», все произошло 20 октября. Во время спуска на Эльбрусе началась сильная метель. Группа переночевала в расщелине и продолжила путь уже днем. Екатерина отбилась от туристов на высоте 4 100 метров.

Друг петербурженки Владимир рассказал, что Екатерина шла с инструктором и еще одним участником похода. Другой турист отморозил ноги, поэтому инструктору пришлось его нести, а женщина в это время шла позади. В один момент инструктор обернулся и понял, что Екатерины сзади нет.

Любители походов на Эльбрус пишут, что в том районе довольно много расщелин, и Екатерина могла угодить в одну из них.

Поиски петербурженки ведут сотрудники МЧС и инструкторы-организаторы похода. Отмечается, что женщина до этого неоднократно совершала восхождения на Эльбрус и другие горные вершины.

Для поисков арендовали частный вертолет. МЧС продлили сроки поисков и привлекли дополнительные силы.

Известно, что в Петербурге Екатерину ждут пожилая мать и полугодовалая дочка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пропавшие подростки из Саперного пошли гулять и оказались через сутки у станции метро «Академическая».

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