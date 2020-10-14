Пропавшие подростки из Саперного пошли гулять и оказались через сутки у станции метро «Академическая»

Пропавшие подростки из Саперного пошли гулять и оказались через сутки у станции метро &#171;Академическая&#187;
Станция "Академическая". Фото: Википедия

Подростков заметили в Санкт-Петербурге.

В Ленинградской области сегодня, 14 октября, стало известно о пропаже трех 13-летних подростков, проживающих в поселке Саперное. Мальчики пошли гулять 13 числа и не вернулись домой. Родители забили тревогу и обратились за помощью к полицейским. Чтобы найти ребят, также привлекли добровольцев отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщили в СК РФ по региону.

В итоге пропавших детей удалось отыскать целыми и невредимыми. Мальчики находились у станции метро «Академическая». Каким образом они добрались туда – непонятно.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропавшую 80-летнюю пенсионерку нашли в канаве в Ленобласти. Поиски пропавшей продлились недолго — пожилую женщину нашли неподалеку от ее дома.

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