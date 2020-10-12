Пропавшую 80-летнюю пенсионерку нашли в канаве в Ленобласти

Пропавшую 80-летнюю пенсионерку нашли в канаве в Ленобласти
Труп направлен в морг. Фото: Pixabay

Житель Кировского района Ленинградской области обратился к правоохранителям с заявлением о пропаже своей пожилой матери. Спустя три дня полиция нашла ее тело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ранее мужчина подал в полицию заявление о том, что его 80-летняя мать пропала без вести. Пенсионерка вышла из дома, но так и не вернулась. Правоохранительные органы начали ее поиски, к которым также подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Поиски пропавшей продлились недолго — пожилую женщину нашли неподалеку от ее дома. К сожалению, она была найдена мертвой. При осмотре на ее теле не нашли внешних признаков насильственной смерти. Причину смерти установят в морге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего во время прогулки на лодке по реке Вуокса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть пенсионерка пропавший человек труп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Молодые мамы Петербурга могут получить выплаты на первого ребенка в МФЦ
В Петербурге пройдут испытания вакцины от COVID-19 центра «Вектор»
У одного из участников теннисного турнира St.Petersburg Open выявили коронавирус
В Петербурге мужчина сядет на 8 лет за жестокое убийство женщины ножом в ...
В Петербурге от коронавируса скончался создатель горного парка «Рускеала»
В Петербурге продолжаются аресты по «делу онкологов»
В Петербурге за прошедшую неделю было убрано свыше 3 тыс. тонн мусора
Беглов поздравил кадровых работников с профессиональным праздником