Пропавшую 80-летнюю пенсионерку нашли в канаве в Ленобласти

Житель Кировского района Ленинградской области обратился к правоохранителям с заявлением о пропаже своей пожилой матери. Спустя три дня полиция нашла ее тело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ранее мужчина подал в полицию заявление о том, что его 80-летняя мать пропала без вести. Пенсионерка вышла из дома, но так и не вернулась. Правоохранительные органы начали ее поиски, к которым также подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Поиски пропавшей продлились недолго — пожилую женщину нашли неподалеку от ее дома. К сожалению, она была найдена мертвой. При осмотре на ее теле не нашли внешних признаков насильственной смерти. Причину смерти установят в морге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего во время прогулки на лодке по реке Вуокса.