В четверг в Пулково работает без отмен и задержек

В четверг в Пулково работает без отмен и задержек
Аэропорт Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в четверг, 4 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково проверили здоровье четырех лемуров. Ветеринарный контроль сотрудники регионального управления Россельхознадзора.

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