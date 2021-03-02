В Пулково проверили здоровье четырех лемуров

В Пулково проверили здоровье четырех лемуров
В Пулково прибыли кошачьи лемуры. Фото: Россельхознадзор

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели очередной ветеринарный контроль в аэропорту Пулково. На этот раз проверяли здоровье экзотических животных.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в минувшие выходные в грузовом терминале Пулково специалисты провели ветеринарный контроль четырех кошачьих лемуров. Приматы прилетели в Петербург из Новосибирского зоопарка по заказу индивидуального предпринимателя из Приозерского района Ленобласти.

В Пулково прибыли кошачьи лемуры. Фото: Россельхознадзор

В ходе проверки инспекторы Россельхознадзора выяснили, что здоровье животных в полном порядке, они хорошо себя чувствуют, а все ветеринарные документы оформлены без нарушений. После всех процедур лемуров отправили в дальнейший путь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил 100 тонн зерна кукурузы для попкорна.

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