Россельхознадзор проверил 100 тонн зерна кукурузы для попкорна

Россельхознадзор проверил 100 тонн зерна кукурузы для попкорна
Морским путем в Ленобласть прибыло около 100 тонн зерна кукурузы для попкорна. Фото: pixabay

В Ленинградской области сотрудники Россельхознадзора проконтролировали ввоз на территорию РФ крупной партии африканского зерна кукурузы для попкорна.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, инспекторы Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии в областном порту Усть-Луга. Морским путем в Ленобласть прибыло около 100 тонн зерна кукурузы.

Груз поставило предприятие из города Хоуптаун, что в центральной части ЮАР. Зерно отправили в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами.

Специалисты не выявили нарушений и разрешили выпуск партии зерна кукурузы на территорию страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 11 тонн сушеной ромашки проверили в Большом порту Петербурга.

зерно кукурузы ленобласть Россельхознадзор юар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Полюстровском автомобиль снес столб: он преградил дорогу другим ...
В Петербурге сняли с фасада «потерявшего» голову трубочиста
Россиян ждет частая смена погоды в марте
Песков не считает, что в России сложная продовольственная ситуация
Брагин рассказал, кто будет основным вратарем СКА на старте плей-офф
В Ленобласти поймали 34 иностранцев, приблизившихся к границе с Эстонией
В оранжереях Петербурга готовятся к открытию цветочного сезона
Петербуржец похитил телефон у спящей на скамейке девушки