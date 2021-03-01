Россельхознадзор проверил 100 тонн зерна кукурузы для попкорна

Морским путем в Ленобласть прибыло около 100 тонн зерна кукурузы для попкорна. Фото: pixabay

Морским путем в Ленобласть прибыло около 100 тонн зерна кукурузы для попкорна. Фото: pixabay

В Ленинградской области сотрудники Россельхознадзора проконтролировали ввоз на территорию РФ крупной партии африканского зерна кукурузы для попкорна.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, инспекторы Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии в областном порту Усть-Луга. Морским путем в Ленобласть прибыло около 100 тонн зерна кукурузы.

Груз поставило предприятие из города Хоуптаун, что в центральной части ЮАР. Зерно отправили в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами.

Специалисты не выявили нарушений и разрешили выпуск партии зерна кукурузы на территорию страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 11 тонн сушеной ромашки проверили в Большом порту Петербурга.