Более 11 тонн сушеной ромашки проверили в Большом порту Петербурга

Более 11 тонн сушеной ромашки проверили в Большом порту Петербурга
Россельхознадзор проверил крупную партию сушеной ромашки в Большом порту Петербурга. Фото: pixabay

В Петербург под контролем инспекторов управления Россельхознадзора прибыла крупная партия сушеной ромашки весом более 11 тонн.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области, партия сушеной ромашки прибыла в Большой порт Петербурга. По прибытию она прошла карантинный фитосанитарный контроль.

Сушеная ромашка была отправлена компанией из поселка Питомача, что на северо-востоке Хорватии. Она направлялась в адрес организации из Ленобласти, занимающейся оптовой торговлей чаем, кофе и пряностями.

Специалисты не выявили нарушений и выпустили груз на территорию России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил более 57 тонн слив, отправленных из ЮАР.

новости СПб Россельхознадзор фитосанитарный контроль


 

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