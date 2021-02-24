Более 11 тонн сушеной ромашки проверили в Большом порту Петербурга

В Петербург под контролем инспекторов управления Россельхознадзора прибыла крупная партия сушеной ромашки весом более 11 тонн.
Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области, партия сушеной ромашки прибыла в Большой порт Петербурга. По прибытию она прошла карантинный фитосанитарный контроль.
Сушеная ромашка была отправлена компанией из поселка Питомача, что на северо-востоке Хорватии. Она направлялась в адрес организации из Ленобласти, занимающейся оптовой торговлей чаем, кофе и пряностями.
Специалисты не выявили нарушений и выпустили груз на территорию России.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил более 57 тонн слив, отправленных из ЮАР.