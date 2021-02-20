Россельхознадзор проверил более 57 тонн слив, отправленных из ЮАР

В морском порту Санкт-Петербурга за день проверили более 57,5 тонн слив из ЮАР. Препятствовать транспортировке продукции не стали.

Сотрудники Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль двух партий свежих слив. Грузы были поставлены предприятиями из Южно-Капской провинции ЮАР и направлялись в адреса московской и петербургской компаний.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инспекторы подтвердили, что продукция соответствует всем требованиям, после чего партию допустили к дальнейшему следованию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге инспекторы регионального управления Россельхознадзора оформили документ на экспорт почти 121 тонны мяса северного оленя.