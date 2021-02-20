Россельхознадзор проверил более 57 тонн слив, отправленных из ЮАР

Россельхознадзор проверил более 57 тонн слив, отправленных из ЮАР
Сливы прошли проверку. Фото: Pixabay

В морском порту Санкт-Петербурга за день проверили более 57,5 тонн слив из ЮАР. Препятствовать транспортировке продукции не стали.

Сотрудники Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль двух партий свежих слив. Грузы были поставлены предприятиями из Южно-Капской провинции ЮАР и направлялись в адреса московской и петербургской компаний.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инспекторы подтвердили, что продукция соответствует всем требованиям, после чего партию допустили к дальнейшему следованию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге инспекторы регионального управления Россельхознадзора оформили документ на экспорт почти 121 тонны мяса северного оленя.

проверка Россельхознадзор сливы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Контракт на ремонт дорог на юге Петербурга обошелся в 2,9 млрд
Россельхознадзор проверил более 57 тонн слив, отправленных из ЮАР
Беглов оценил работу пунктов вакцинации от COVID
Мигрант нашел ружье и устроил стрельбу в петербургской квартире, а после ...
Беглов: в 2021 году в Петербурге состоится праздник выпускников «Алые ...
Петербургские хирурги успешно удалили редкую опухоль
Пропавшие под завалами на фабрике в Норильске рабочие найдены мертвыми
Историческое здание 610-й классической гимназии на Петроградке ждет большой ...