Россельхознадзор проверил 121 тонну мяса северного оленя, отправленную в Финляндию

В Петербурге инспекторы регионального управления Россельхознадзора оформили документ на экспорт почти 121 тонны мяса северного оленя.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, через ветеринарный контроль специалистов прошла крупная партия замороженного мяса северного оленя общим весом в 121 тонну. Инспекторы оформили экспортные документы.
Мясную продукцию везли через Петербург в адрес компании, расположенной в городе Рованиеми на севере Финляндии. Поставщиком выступило муниципальное предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе.
Сотрудники Россельхознадзора подтвердили, что продукция соответствует ветеринарным требованиям страны-импортера, после чего всю партию допустили к дальнейшему следованию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Gazeta.SPb показывает, как трактор Россельхознадзора раздавил тонну груш.