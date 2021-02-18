Россельхознадзор проверил 121 тонну мяса северного оленя, отправленную в Финляндию

Россельхознадзор проверил экспорт партии мяса северного оленя. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области

Россельхознадзор проверил экспорт партии мяса северного оленя. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области

В Петербурге инспекторы регионального управления Россельхознадзора оформили документ на экспорт почти 121 тонны мяса северного оленя.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, через ветеринарный контроль специалистов прошла крупная партия замороженного мяса северного оленя общим весом в 121 тонну. Инспекторы оформили экспортные документы.

Мясную продукцию везли через Петербург в адрес компании, расположенной в городе Рованиеми на севере Финляндии. Поставщиком выступило муниципальное предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе.

Сотрудники Россельхознадзора подтвердили, что продукция соответствует ветеринарным требованиям страны-импортера, после чего всю партию допустили к дальнейшему следованию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Gazeta.SPb показывает, как трактор Россельхознадзора раздавил тонну груш.