Gazeta.SPb показывает, как трактор Россельхознадзора раздавил тонну груш

Инспекторы Россельхознадзора уничтожили более тонны польских груш, найденных на одном из складов Петербурга. Gazeta.SPb показывает процесс уничтожения карантинной продукции.
По информации регионального управления ведомства, часть маркировок с упаковок партии была сорвана, но по оставшимся удалось выяснить, что страной происхождения фруктов является Польша, а страной-импортером — Белоруссия. Польская маркировка значилась и на транспортировочном паллете.
При этом сертификата и других документов, подтверждающих безопасность и качество груш, не предоставили. В итоге груши изъяли и уничтожили с помощью трактора на территории Ленобласти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор отправил 25 тонн риса с насекомыми обратно во Вьетнам.