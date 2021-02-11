Gazeta.SPb показывает, как трактор Россельхознадзора раздавил тонну груш

Gazeta.SPb показывает, как трактор Россельхознадзора раздавил тонну груш
Партию груш уничтожили механическим способом. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Инспекторы Россельхознадзора уничтожили более тонны польских груш, найденных на одном из складов Петербурга. Gazeta.SPb показывает процесс уничтожения карантинной продукции.

По информации регионального управления ведомства, часть маркировок с упаковок партии была сорвана, но по оставшимся удалось выяснить, что страной происхождения фруктов является Польша, а страной-импортером — Белоруссия. Польская маркировка значилась и на транспортировочном паллете.

При этом сертификата и других документов, подтверждающих безопасность и качество груш, не предоставили. В итоге груши изъяли и уничтожили с помощью трактора на территории Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор отправил 25 тонн риса с насекомыми обратно во Вьетнам.

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