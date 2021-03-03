Легковушку разворотило поле столкновения с ограждением на Ириновском

Легковушку разворотило поле столкновения с ограждением на Ириновском
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Ириновском проспекте в Петербурге легковой автомобиль влетел в забор. В результате столкновения передняя часть машины превратилась в груду металла.

Дорожный инцидент случился в среду, 3 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Паркетник поймал забор», — написал автор записи.

На кадрах видно, что от удара часть ограждения отлетела на встречную полосу движения. Машина получила серьезные повреждения. Информации о пострадавших в аварии нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перевернутый автомобиль собрал крупную пробку на Лиговском проспекте.

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