В работе Telegram в России произошел сбой

В работе Telegram в России произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой. Фото: pixabay.com

В ночь на 4 марта в работе мессенджера Telegram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, 87% пользователей, которые жалуются на работу Telegram, заявляют, что у них возникли проблемы с подключением к мессенджеру, 12% заявили о проблемах с отправкой сообщений.

Сбои зафиксировали во многих городах России. Больше всего жалоб поступало из Москвы и Петербурга. Также с проблемами в работе Telegram столкнулись в Украине, Белоруссии и Литве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

telegram мессенджер сбой


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказал, чем грозит превышение уровня соли в рационе россиян
В работе Telegram в России произошел сбой
Зафиксированы первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
В четверг в Пулково работает без отмен и задержек
Волочкова назвала любимые места в Петербурге
Манукян отказался от съемок с бывшим мужем Бузовой
В ВОЗ оценили ситуацию с «ковидными» паспортами
Российскую вакцину «Спутник V» одобрили еще в трех странах