«Квадрат» в новостройках Петербурга подорожал на 7%

За три месяца зимы стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга выросла в цене на 7% и достигла 152,7 тыс. рублей.

При этом стоимость квадратного метра жилплощади в пригородах подорожала на 8% и составила 99,3 тыс. рублей. Об этом сообщили аналитики консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

Выросла и стоимость квадратного метра произошел в проектах бизнес – класса (на 5,3%) и элитного сегмента (на 1,1%).

По словам экспертов, подорожание связано с большим объемом объектов в высокой степени готовности и выводом новых проектов по высокой цене.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аналитики «Авито Недвижимости» заявляют, что по итогам 2020 года спрос на новостройки в целом по России превысил показатели 2019 года на 23%, несмотря на сложные обстоятельства пандемии.