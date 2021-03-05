Названо лучшее средство для снижения температуры

Названо лучшее средство для снижения температуры
При гриппе и ОРВИ лучше принимать парацетамол. Фото: unsplash

Испанские врачи рассказали, какой препарат эффективнее всего снижает повышенную температуру.

Как сообщает 20 minutos, при повышенной температуре люди обычно используют такие препараты, как парацетамол и ибупрофен. Однако, по словам экспертов, они обладают разными свойствами и применяются при разных симптомов.

Медики заявили, что ибупрофен относится к группе нестероидных препаратов, чье действие направлено на подавление веществ, вызывающих воспалительную реакцию и боль.

С помощью ибупрофена можно приглушить легкую и умеренную боль и сбить высокую температура. Препарат показан при мигрени, лихорадки, ревматических состояниях и неревматических заболеваниях.

Парацетамол же, по словам врачей, идеален для лечений легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например при гриппе и ОРВИ.

В сравнении с ибупрофеном этот препарат не вызывает побочных эффектов, но при передозировке возможно поражение печени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал об опасности коронавируса для слуха.

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