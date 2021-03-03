Врач рассказал об опасности коронавируса для слуха

Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес предупредил об опасности коронавируса для слуха.

Он отметил, что это заболевание может привести к повреждению слухового нерва. По его словам, чаще всего с такой проблемой сталкивались тяжелой формой — как в реанимации, так и на стационарном лечении в целом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Слуховой нерв — одно из самых «нежных» образований в нашем организме. Наверное, зрительный и слуховой нервы — это те вещи, которые страдают от любой интоксикации, — говорит врач.

По последним данным, в России зафиксировано 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 пациента.

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