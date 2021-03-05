В субботу петербуржцев ожидают небольшой снег и мороз

В субботу в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Сегодня, 5 марта, синоптическую ситуацию в городе продолжит определять тыловая часть циклона с центром над Уралом. Температурные показатели окажутся примерно на градус ниже своей климатической нормы.

Температура воздуха опустится до -2…-4 градусов, по области -1…-6. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая погода ждет жителей Петербурга в преддверии 8 марта.