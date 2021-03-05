В пятницу утром петербуржцы стоят в 6-балльных пробках

В пятницу утром петербуржцы стоят в 6-балльных пробках
Пробки в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты

В последний день рабочей недели в Северной столице собрались 6-балльные пробки, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В пятницу, 5 марта, к 8 часам утра дорожные заторы составят 4 балла. К 9:00 ситуация снова ухудшится до 6 баллов.

Так, красным отмечены участки на Свердловской, Макарова, Воскресенской набережных, Якорной улице, Среднеохтинском проспекте, проспекте Металлистов, Садовой улице, Московском, Невском и Лиговском проспектах, Народной улице, Малоохтинском и Суворовском проспектах, шоссе Революции и проспекте Энергетиков.

Ситуацию на дорогах города также усложнили аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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